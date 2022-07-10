الهدوء يعود إلى شوارع عاصمة سريلانكا بعد هروب رئيس البلاد

قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الهدوء عاد إلى شوارع عاصمة سريلانكا «كولومبو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشهدت البلاد، أمس السبت، أعمال عنف واحتجاجات واقتحام المقر الرئيس لرئيس البلاد على خلفية الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

«واشنطن» تحذر من الهجمات على المتظاهرين والصحفيين في سريلانكا

وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، حضت «واشنطن»، اليوم الأحد، قادة سريلانكا المستقبليين على العمل سريعا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدئة السخط الشعبي، محذرة من الهجمات على المتظاهرين والصحفيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال متحدث باسم الوزارة من عاصمة تايلاند «بانكوك»، التي يزورها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتقديم التعازي شخصيا في أعقاب اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، إن الحكومة الجديدة في سريلانكا يجب أن تعمل سريعًا من أجل تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها توفير استقرار اقتصادي طويل الأمد.

واشنطن: شعب سريلانكا له الحق في رفع صوته سلميًا

وانتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، أعمال العنف، التي شهدتها البلاد، أمس السبت، وقال المتحدّث باسم وزارة «الخارجية الأمريكية»، إن شعب سريلانكا له الحق في رفع صوته سلميًا.

ودعا المتحدث الأمريكي، إلى التحقيق الكامل واعتقال ومحاكمة أي شخص متورط في أي حوادث عنف مرتبطة بالاحتجاج التي تشهدها سريلانكا، داعية البرلمان السريلانكي إلى مواجهة المنعطف في ظلّ الرغبة بتحسين وضع الأمة وليس وضع حزب سياسي في حد ذاته.

وكان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينج، وافق، أمس السبت، على الاستقالة بعد مطالبات من قادة الأحزاب في البلاد خلال اجتماع عقدوه لمناقشة الأوضاع بعد فرار رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا من مقر إقامته قبيل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الانهيار الاقتصادي.

ويكرمسينج يقر بصعوبة المباحثات الجارية مع «صندوق النقد»

وفي وقت سابق، أقر ويكرمسينج، بأن بلاده أفسلت، كما أقر بصعوبة المباحثات الجارية مع «صندوق النقد الدولي»، لأن البلاد تتفاوض باعتبارها دولة مفلسة وليست بصفتها دولة نامية.

وفي وقت سابق، اقتحم محتجون المقر الرسمي لرئيس البلاد للتعبير عن غضبهم من الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد، كما اقتحم المتظاهرون المنزل الخاص لرئيس الوزراء وأضرموا فيه النيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الخارجية الروسية: نتمني استعادة النظام بسرعة في إطار العملية الدستورية

وأمس السبت، وصفت وزارة الخارجية الروسية، ما يحدث في سريلانكا بـ الشأن الداخلي، متمنية استعادة النظام بسرعة في إطار العملية الدستورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

عربيا، دعت وزارة الخارجية البحرينية، مواطنيها إلى عدم السفر إلى سريلانكا، كما دعت المواطنين المتواجدين في سريلانكا إلى مغادرتها فورًا، والابتعاد عن أماكن التجمعات نظرًا للظروف الأمنية الراهنة، وفقا لما ذكمرته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وأمس السبت، قال رئيس برلمان سريلانكا، ماهيندا أبيواردانا، أن راجاباكسا، وافق على التنحي يوم الأربعاء المقبل لضمان انتقال سلس للسلطة