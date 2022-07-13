توقعات بانخفاض سوق الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر 3.4% بمصر خلال 2022

ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عقب الحرب «الروسية – الأوكرانية» ظلالها على قطاعات الأجهزة الإلكترونية مثل التليفزيونات والموبايلات وأجهزة الكمبيوتر، ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وجود توقعات بانخفاض حجم تعاملات وسوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر خلال عام 2022، حسبما ذكرت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» في تقرير حديث صادر عنها.

توقعات بانكماش سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر خلال عام 2022

وقال «معلومات الوزراء»، في تقريره الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، إن مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، تتوقع أن ينكمش سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر، بحسب تقريرها الصادر خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 3.4% مقارنة بحجم هذا السوق في مصر خلال عام 2021.

وعدد «المركز»، الأجهزة الإلكترونية التي يتضمنها سوق «الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر»، والتي تتضمن أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الطرفية، وأجهزة التليفزيون، والكاميرات الرقمية، وكاميرات الفيديو، وأجهزة الصوت، والهواتف المحمولة، لتسجل قيمة 4.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، بنسبة انخفاض 3.4% عن العام الماضي.

وأرجع التقرير، تخفيض توقعات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر، إلى احتمالات تشديد السياسة النقدية، وتأثيرها على الاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى الضغط على العملة، لافتاً إلى التأثير الاقتصادي السلبي لغزو روسيا لأوكرانيا، الذي زاد من الضغط التضخمي، وزيادة حالة «عدم اليقين».

وتشير الوكالة الدولية، بحسب تقرير «معلومات الوزراء»، إلى أن جائحة «كوفيد -19» تسببت عام 2022 في صدمة شديدة لثقة المستهلك، نتيجة الاضطرابات في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر، لكن الاختناقات الواسعة وتعطل التشغيل اقتصرت إلى حد كبير على أوائل عام 2020، عندما كان على سلاسل التوريد والمصانع التكيف بسرعة مع الواقع الجديد، قبل أن تؤثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على هذا القطاع.

فيتيش: الطلب سيتزايد على هذا القطاع لما يزيد عن 5 مليار دولار خلال 2026

وتتوقع مؤسسة «فيتيش سوليوشنز»، أن يعود الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر في التزايد، حتى أن تزيد قيمة الاستهلاك فيه عن 5 مليار دولار خلال عام 2026.