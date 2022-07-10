توقعات دولية بتخطي عدد السائحين الوافدين لمصر مستويات ما قبل كورونا

نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، توقعات مؤسسة دولية بزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر هذا العام على الرغم من الأزمات العالمية الجارية حاليا، حيث تتوقع المؤسسة الدولية أن يزيد عدد السياح الوافدين لمصر سنوياً، ليصلوا إلى 14.5 مليون سائح بعد 4 سنوات، بإيرادات قدرها 236 مليار جنيه.

فيتش سوليوشنز تتوقع زيادة عدد السياح 10.3% في 2022 رغم الأزمات

وأشار «معلومات الوزراء»، في تقرير حديث صادر عنه حصلت «الوطن» على نسخة منه، توقعات وكالة «فيتش سوليوشنز»، بأن ينمو عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 10.3%، ليصل إلى 7.6 مليون سائح بنهاية عام 2022، مقارنة بـ6.9 مليون سائح في عام 2021.

وأضاف التقرير: «وعلى الرغم من تلك الزيادة؛ فإنها أقل من عدد الوافدين قبل انتشار جائحة (كوفيد -19)، والبالغ عددهم 13 مليون سائح في عام 2019».

17.3% زيادة متوقعات كمتوسط سنوي بعدد السائحين الوافدين لمصر

وواصل: «في سياق متصل تتوقع الوكالة أنه على المدى المتوسط خلال الفترة من 2022 وحتى 2026؛ فإنه من المرجح أن ينمو عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمتوسط سنوي قدره 17.3% ليصل إلى 14.5 مليون سائح في عام 2026».

وأشارت «فيتش» إلى توقعاتها بشأن عائدات السياحة في مصر خلال عام 2022، والتي من المُرجح، بحسب الوكالة الدولية، أن تنمو بنسبة 4.7% لتصل إلى 117.5 مليار جنيه مصري، أي قرابة 7.2 مليار دولار أمريكي.

واستطردت: «اتصالا، يُتوقع خلال الفترة 2022 وحتى 2026، أن تنمو عائدات قطاع السياحة في مصر بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 16.9%، مما سيرفع عائدات السياحة إلى 236 مليار جنيه مصري، أي ما يُعادل 13.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026».