القوات الجوية تؤكد مغادرة رئيس سريلانكا إلى المالديف

أكدت القوات الجوية في سريلانكا، مغادرة رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا «73 عاماً» إلى المالديف.

وفي وقت سابق، هبطت طائرة عسكرية سريلانكية من طراز «أنتونوف-32»، فجر اليوم الأربعاء، في «مطار ماليه»، عاصمة المالديف، على متنها راجابكسا الذي تعهد الاستقالة من منصبه، اليوم الأربعاء، بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده.

وقال مسؤول في المطار لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن الطائرة العسكرية هبطت في المطار قادمة من عاصمة سريلانكا «كولومبو» على متنها 4 أشخاص بينهم الرئيس وزوجته وحارس شخصي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في سلطات الهجرة: لقد خُتمت جوازات سفرهم واستقلوا رحلة القوات الجوية الخاصة».

بدوره، قال رئيس برلمان سريلانكا، ماهيندو يابو أبيواردن، إنه لم يستلم خطاب استقالة رئيس البلاد حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، اتفق المشرعون على انتخاب رئيس جديد الأسبوع المقبل، لكنهم واجهوا صعوبات لاتخاذ قرار بشأن تشكيل حكومة جديدة لإخراج الدولة من الانهيار الاقتصادي والسياسي، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «إن بي آر».

«بي بي سي»: فرار راجاباكسا ينهي حُكم عائلته لـ سريلانكا

والسبت الماضي، فر راجاباكسا، من مقر إقامته الرسمي في «كولومبو» بعد أن اقتحم المقر عشرات آلاف المحتجين الغاضبين، واستخدم رئيس البلاد، سفينة تابعة للبحرية لنقله من القصر الرئاسي الذي حاصره المحتجون إلى قاعدة «كاتوناياكي» الواقعة شمال شرقي البلاد، متوجها، أمس الأول الاثنين، إلى «مطار كولومبو الدولي» على متن مروحية.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن فرار راجاباكسا، ينهي حُكم عائلته لسريلانكا الذي دام عقودا.

السلطات الهندية تنفي تسهيل فرار رئيس سريلانكا من بلاده

وفي وقت سابق، غادر وزير المالية السابق، شيقيق الرئيس، باسيل راجاباكسا، البلاد، فيما أشارت أنباء، إلى أن الوزير السابق في طريقه إلى الولايات المتحدة.

من جانبها، نفت السلطات الهندية، بشكل قاطع تقارير إعلامية بأنها سهلت فرار رئيس سريلانكا من بلاده، وقالت، إنها تقارير لا أساس لها من الصحة.