حكم نهائي بحظر إقامة زرائب المواشي داخل المنازل السكنية

أصدرت المحكمة الإدارية، شهادة في يونيو الماضي 2022، تفيد بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المواطن (ھ.م.ج)، وتأييد قرار رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بغلق باب زريبة المواشي الخاصة بالمدعي داخل منزله بناحية منشأة بولين مركز كفر الدوار، لتضرر الجيران من الروائح الكريهة، ما يؤثر على الصحة العامة.

حظر إقامة الزرائب وسط الأحياء السكنية

وكان السكان المجاورون للمدعى عليه، طلبوا الحد من انتشار زرائب الأغنام داخل منازل الجيران وبين التجمعات السكنية بقصد إعادة بيعها في عيد الأضحى دون الالتزام بأماكن إقامتها خارج التجمعات السكنية وفقا للقانون، لما تسببه من أضرار صحية للجيران وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، وأكدت المحكمة حظر إقامة الزرائب وحظائر الماشية بالمنازل وسط الأحياء السكنية بالمدن سواء داخلها أو أمام أبوابها.

حقوق الجيران في الصحة

وأسدل القضاء المصري، الستار عن قضية مهمة في المجتمعات العربية بحظر تربية المواشي داخل المنازل وأمام أبوابها وسط التجمعات السكانية، والتي تتميز بها فقط المجتمعات العربية دون الغربية، والسماح بها في أماكنها المخصصة لها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وحسمها القضاء المصري بحكم يرسي مبادئ الحفاظ على البيئة الاَمنة والشكل الحضاري وحقوق الجيران في الصحة.

وأضافت المحكمة أنّ الثابت من الأوراق أنّه بناءً على شكوى أهالي قرية منشأة بولين بكفر الدوار، يتضررون فيها من فتح المدعى باب زريبة مواشي داخل منزله وبجوار منازل الشاكين، وأجرت إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، معاينة للزريبة داخل المنزل موضوع الشكوى، وتبيّن أنّ المدعى فتح زريبة مواشي داخل منزله الكائن وسط المباني السكنية، مجاورا لمنازل الشاكين، ما تسبب في رائحة كريهة قرب أبواب الجيران.

وأوصت الإدارة بغلق الزريبة وباب الزريبة المجاور لمنازل الشاكين، والاكتفاء بباب منزل المدعى الرئيسي، وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا غلق الزريبة وبابها فمن ثم يكون قد صدر قائما على سبب يبرره ومطابقا لأحكام القانون.

وانتهت المحكمة إلى حظر إقامة الحظائر في المناطق السكنية بالمدن سواء خارج المسكن على بابه أو داخله، وتقتصر عملية تربية المواشي على المزارع الخاصة فقط أو في المزارع التجارية المخصصة لذلك، على أن يلتزم أصحابها بالحفاظ على نظافتها في عدم خروج الروائح والإضرار بصحة المجتمع.