المندوبون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة 

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة دفعة 2018، والمعينين بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022، اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد.

رئيس مجلس الدولة يهنئ المندوبون الجدد

وهنا رئيس مجلس الدولة، الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثّهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والإطلاع الدائم علي أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

المحافظة على التقاليد القضائية

وطالب رئيس مجلس الدولة، المساعدين الجدد، بأهمية المحافظة على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.