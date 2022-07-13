استقالة مدير مطار «بن جوريون» وسط فوضى عارمة تزامنا مع وصول بايدن

قدم مدير مطار «بن جوريون» في إسرائيل، قبل قليل، استقالته بسبب الفوضى المستمرة وقضية تكدس الحقائب وضياعها، تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، وفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم».

استقالة مدير مطار «بن جوريون» في اسرائيل

وأفادت مصادر بأنَّ عودة المطار للعمل بهذه الكمية الكبيرة من المسافرين يوميا بعد رفع القيود بعد جائحة كورونا، وتقليص عدد الموظفين وعدد المسافرين الكبير، أدى إلى عدم القدرة على مواكبة العمل بشكل منظم.

إسرائيل تستقبل الرئيس الأمريكى فى مطار«بن جوريون»

ومن المنتظر أن يتمّ استقبال الرئيس الأمريكي في مطار «بن جوريون» في إسرائيل بالسجاد الأحمر وإطلاقات ترحيبية من بطاريات الصواريخ.

وتحول المكان إلى ساحة استعراض للقدرات الجوية الإسرائيلية، وذلك بعد إلغاء العرض الذي كان مقررا في قاعدة بلماحيم الجوية.