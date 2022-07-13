انحراف طائرة عن مسارها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالسعودية

أعلنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل، أن طائرة من طراز Gulfstream تعرضت لانحراف على مدرج l A5 34 صباح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة و10 دقائق، من دون تسجيل أي إصابات بين الطاقم الذي كان على متنها وهم 5 أفراد، وفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية.

انحراف طائرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

كما أكدت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في بيان لها، أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يحقق الفريق المختص في تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها.

وأكدت إدارة المطار أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يحقق الفريق المختص، عن تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.