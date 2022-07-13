أول تعليق من نرمين الفقي على زواجها من رجل أعمال شهير

تصدرت الفنانة نيرمين الفقي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد انتشار شائعات كثيرة تفيد بارتباطها برجل أعمال، مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور.

نيرمين الفقي تكشف حقيقة خطبتها

ولكن الفنانة نيرمين الفقي نفت تلك الشائعات من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: «صباح الخير الحقيقة فيه إشاعة نزلت ومعرفش مصدرها إيه وبقت تريند موضوع خطوبتي لرجل أعمال أنا حابة أوضح إن الموضوع ده مش صحيح بالمرة».

نيرمين الفقي ضيفة شرف في الكبير أوي 6

وكانت «الفقي» ظهرت كضيفة شرف في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، وهو من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد، وغيرهم من الفنانين.

كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج حيث قالت: «أنا اتبسطت أوي بمشاركتي ضيفة شرف في الكبير أوي 6، الكاست كان حلو أوي، وكل الناس كانت هايلة».

نيرمين الفقي: أمي كانت بتطفش العرسان

وأشارت خلال الحوار أن والدتها كانت متعلقة بها بشكل كبير لذلك كانت تحاول دائما إبعاد العرسان عنها، موضحة: «أمي الله يرحمها كانت بتطفش العرسان مني، لأنها كانت متعلقة بيا، وكمان كانت خايفة عليا اتعرض لنفس مصيرها مع والدي بعد انفصالهما».

آخر أعمال نيرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.