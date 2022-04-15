أول تعليق من نيرمين الفقي بعد تصدرها التريند مع ظهورها في الكبير أوي 6

احتفلت الفنانة نيرمين الفقي، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدرها التريند بعد ظهورها في الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 6، الذي يعرض عبر قناة أون، بطولة نخبة من نجوم الدراما في مصر، وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي.

وعلقت نيرمين الفقي: «الحمد لله»، كما أعربت عن سعادتها في منشور آخر قائلة: «الحقيقة أنا مبسوطة جدا أني كنت ضيفة في مسلسل الكبير أوي، مع النجم الموهوب والتلقائي أحمد مكي، وكل الشكر لفريق العمل المحترمين، من إنتاج وإخراج وتصوير وستايليست وعاملين، أمنياتي باستمرار النجاح».

ملخص الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 6

حلت الفنانة نيرمين الفقي، ضيفة شرف على الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 6، إذ ظهرت بشخصيتها كما هي، ومن المفترض أنها كانت متزوجة من حزلقوم، وتركها بسبب غيرتها الشديدة عليه، وذهب إليها أثناء تصويرها أحد الأعمال الفنية، التي تقوم ببطولتها، لمعرفة هل الطفل حلقوم منها؟

إشادات بظهور نرمين الفقي في الكبير أوي 6

نالت الفنانه نيرمين الفقي، إشادات عديدة من الجمهور بعد ظهورها كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي 6، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

يعرض مسلسل الكبير أوي 6 يوميا في تمام الساعة الـ6:20 يوميا على شاشة قناة «ON»، ثم تعاد الحلقة في الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بالاضافة إلى الإعادة مره ثانية في الساعة الثانية ظهرا، بينما تعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة على قناة «ON دراما»، وتعاد الساعة الـ4:20 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية في تمام التاسعة صباحا، بالإضافة إلى إعادة في تمام الساعة الثالثة عصرا.