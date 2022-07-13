مؤسس «فيسبوك» يحتفي بإطلاق نظارة Ray-Ban: «هتقرأ الرسالة بدون لمس»

احتفى المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، بإطلاق نظارة Ray-Ban Stories أولى منتجات فيسبوك الذكية الموجهة لجميع المستخدمين، موضحا مميزاتها الجديدة.

مميزات نظارة Ray-Ban Stories

ونشر «زوكربيرج» صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرتديا النظارة الذكية وعلق عليها: «إطلاق المزيد من الميزات دون استخدام اليدين اليوم، مع استخدام نظارة Ray-Ban Stories».

وتابع: «يمكنك الآن إجراء مكالمات وسماع وقراءة الرسائل وإرسال رسائل مشفرة باستخدام WhatsApp، وسرعان ما تتمكن أيضًا من الرد مباشرةً على رسائل Messenger أو WhatsApp باستخدام الأوامر الصوتية».

نظارة Ray-Ban Stories

وتعد نظارة Ray-Ban Stories أولى منتجات فيسبوك الذكية الموجهة لجميع المستخدمين، بخلاف مثيلاتها من نظارات الواقع الافتراضي من علامتها التجارية الفرعية Oculus، وعلى عكس ما توقع الكثيرون فالنظارات الجديدة لا تدعم الواقع الافتراضي.

وحسب فيديو تم بثه سابقا على الصفحة الرسمية لشركة «ميتا» عبر «فيسبوك»، يمكن لهذه النظارات الذكية التي صُممت بواسطة Ray-Ban، تصوير كل ما تراه، ويمكنها تحميل لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع الأصدقاء.

وتتميز نظارات فيس بوك بوجود كاميرات صغيرة على زوايا العدسات بحيث لا تظهر للوهلة الأولى بالشكل الطبيعي، وتظهر كأنها نظارات شمسية عادية، على عكس نظارات سناب شات التي تظهر فيها الكاميرات بشكل واضح عند رؤيتها.

ويمكن استخدام النظارات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وذلك بفضل الكاميرات المدمجة بدقة 5 ميجابكسل، ويمكن تنشيط الكاميرا بضغطة زر، أو بأمر صوتي Hey Facebook، كما تحتوي على ثلاثة ميكروفونات تجعل من الممكن الرد على المكالمات الهاتفية كذلك.

وتكلف النظارة الذكية Ray-Ban Stories نحو 299 دولارا أمريكيا، وتختلف وفقًا للطراز الذي يرغب به المستخدم، وهناك خمسة ألوان متوفرة أيضا: «أسود لامع، أسود غير لامع، أزرق لامع، زيتوني لامع وبني لامع».

ويستغرق الشحن من الصفر إلى 100% نحو 70 دقيقة، أو 50% في 30 دقيقة.

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