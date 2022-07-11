قبلة بين عبدالباسط حمودة وعمر كمال تثير أزمة على «فيسبوك»

سخرت جماهير الفنان عمر كمال منه بسبب فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فسبوك»، وهو يقبل الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة.

فيديو يثير الضحك بين جمهور كمال وحمودة

يظهر في الفيديو كمال وعبدالباسط حمودة، وهما يقبلان بعضهما البعض من الفم، وهو الأمر الذي لم يعلقا عليه حتى الآن.

جاءت تعليقات الجمهور ساخرة منه، «هو باسه من بقه ولا أنا بيتهيقلي»، وقال آخر «هو أنت بوسته من بقه يا نجم؟!، وقال آخر: «بتبوسه من بقه ليه ياعمر! كنك مش مظبوط ياض».

كان عمر كمال قد تصدر تريند مصر خلال الساعات الماضية بسبب حديثه عن انفصاله عن خطيبته، وقال عمر كمال، خلال لقاء مع تليفزيون عمان الأردني، على هامش إحيائه حفله الأول في سوريا، قبل أيام: «أنا قاعد معاك في أحزن حالاتي، أنا في العادي هتلاقيني فرفوش.. انفصلت إمبارح عن خطيبتي.. قبل الحفلة بـ48 ساعة فقط، لكن الله أعلم هنرجع تاني ولا لأ».

عمر كمال وحمودة يطرحان كليب «حلوين»

يذكر أن الفنان عمر كمال كان قد جدد تعاونه مع الفنان عبدالباسط حمودة، في أغنية جديدة تحمل اسم «حلوين»، ومن المُقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم الخميس المُقبل وكان قد تم تصويرها قبل عيد الأضحى بيومين.