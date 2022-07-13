على الرغم من عدم انتهاء إجازة عيد الأضحى حتى الآن، حيث إنها تظل ممتدة حسب قرار رئيس الوزاء حتى غدا الخميس، على أن تعود عجلة العمل في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص بداية من الأحد المقبل، إلا أن عمليات البحث مستمرة الآن على محرك جوجل عن الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2022 بعد عيد الأضحى.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، عدد الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2022 بعد عيد الأضحى.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2022 بعد عيد الأضحى

وتأتي الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2022 بعد عيد الأضحى كالتالي:

- إجازة عيد ثورة 23 يوليو، التي توافق يوم السبت.

- إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق السبت 30 يوليو.

إجازات شهر أكتوبر 2022

ويضم شهر أكتوبر المقبل، يومان إجازة، وهما:

- إجازة احتفالات 6 أكتوبر، ويوافق يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر.

- إجازة المولد النبوي الشريف توافق السبت 8 أكتوبر.

يذكر أن هناك قرارا سابقا صدر من جانب مجلس الوزراء، بترحيل جميع الإجازات الرسمية التي تأتي في بداية أو منتصف الأسبوع لتصبح يوم الخميس فقط، بحيث يتم ربطها بإجازة نهاية الأسبوع «الجمعة والسبت»، ولكن لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بترحيل مواعيد أي من الإجازات التي تكون نهاية يوليو الجاري.

ومن المعروف أن إجازة عيد الأضحى كانت 5 أيام متتالية؛ بدأت من الأحد الماضي، وتستمر حتى غدا الخميس، ويعود العمل في جميع المصالح الحكومية والخاصة بداية من الأحد المقبل.