موعد عيد الفطر المبارك 2022 وعدد أيام الإجازات الرسمية

موعد عيد الفطر المبارك 2022 يحل في مصر وفقا للحسابات الفلكية يوم الإثنين 3 مايو المقبل وذلك في انتظار التأكيد الرسمي بعد استطلاع هلال شوال 1443 يوم السبت 20 رمضان الموافق 1 مايو من قبل دار الإفتاء المصرية، علما بأن الحسابات الفلكية هذا العام توافقت مع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان حيث جائت غرة الشهر السبت 2 أبريل الجاري، ويستعرض التقرير التالي عدد أيام الأجازات الرسمية خلال العيد.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

وبخصوص موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مصر فقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيكون يوم الإثنين 2 مايو وفقا للحسابات الفلكية، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2022 مصر، فى تمام الساعة 5:36 دقيقة صباحًا، بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وبخصوص موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة فسيحل في الساعة 5:37 صباحًا، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 صباحًا، وفي محافظة السلوم 5:58 صباحًا، وفي محافظة العريش الساعة 5:25 صباحًا، وفي محافظة الطور 5:30 صباحًا.

إجازة عيد الفطر 2022 الرسمية

أما فيما يتعلق بموضوع إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر فإنها ستكون 4 أيام وفقا للأجندة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث يحين موعد الإجازة بدء من يوم الأحد 1 مايو، وحتى الأربعاء 4 مايو، وكل ذلك في حال توافقت الحسابات الفلكية، التي أكدت أن رمضان الجاري سيكون كاملا 30 يوما، مع الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شوال يوم السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان 1443 هجريا.

قانون العمل

وقد نص قانون العمل على أن اجازة عيد الفطر المبارك من ضمن الأجازات الرسمية التي يستحقها العامل بأجر كامل، في القطاع العام والخاص، ونظم قانون العمل الجديد في المادة 97 وحتى المادة 106، الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام.