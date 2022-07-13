مصرع طفلة وإصابة 13 في انقلاب ميني باص بترعة السلام بالدقهلية

استقبل مستشفى الجمالية بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، جثة طفلة لقيت مصرعها، نتيجة انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميني باص»، وسقوطها في ترعة السلام، على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، بالقرب من قرية «الإسكندرية الجديدة»، بدائرة مركز الجمالية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، أثناء عودة الأطفال من حفظة القرآن الكريم إلى قرية «ليسا الجمالية»، مما أسفر عن مصرع طفلة، وإصابة 13 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات الجمالية ودمياط المركزي.

ورود بلاغ بالحادث

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى مأمور مركز شرطة الجمالية، بسقوط ميني باص على متنه عدد من الأطفال، في مياه ترعة السلام، المارة بين محافظتي الدقهلية ودمياط، ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ النهري، للمشاركة في أعمال إنقاذ الضحايا.

انتشال عدد من الأطفال

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة من رفع السيارة واستخراجها من المياه، كما تم انتشال عدد من الأطفال، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، ويجري البحث عن باقي ركاب بالسيارة.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لـ«الوطن» أن مستشفى الجمالية المركزي استقبل جثة طفلة، تم وضعها في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، بالإضافة إلى طفلة أخرى مصابة وحالتها مستقرة، وسيصرح لها بالخروج، وذلك من ضحايا حادث انقلاب ميني باص محمل بالأطفال في ترعة السلام.

وأفاد شهود عيان بأن السيارة كانت تقل عدداً من الأطفال حفظة القرآن الكريم، وسقطت في ترعة السلام، وأشار الشهود إلى أن بعض الأهالي أخذوا أطفالهم إلى بيوتهم، من موقع الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.