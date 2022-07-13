تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين في الدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في محافظة الدقهلية، وأصيب آخر في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين، علي طريق «المنصورة - ميت سلسيل» أمام قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل في وجرى نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت سلسيل المركزي والمصاب لنفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقوع حادث تصادم على طريق المنصورة - ميت سلسيل

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة - ميت سلسيل أمام قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل ‏ ووقوع وفيات ومصابي في تصادم بين دراجتين ناريتينن.

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر

انتقل ضباط وحدة المباحث و سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع كل: «عبده ال.» و «حسم س. »، وشاب آخر مجهول، وجميعهم مقيمين بمركز الكردي، وإصابة شاب آخر ونقله لمستشفى ميت سلسيل لتلقي العلاج.

جرى نقل الجثامين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى استدعاء أسر المتوفين لسؤالهم في الحادث، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة من سلسيل من إزالة أثار الحادث.

ومن جهة أخرى أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء في محافظة الدقهلية، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالمواجهة، وذلك على طريق «دكرنس - الكردي» أمام قرية الدراكسة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على المركبتين بمركز شرطة منية النصر على ذمة تصرفات النيابة.