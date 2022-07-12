إصابة طالب بعيار ناري طائش أثناء زفة عروسين في الدقهلية

أصيب طالب بمحافظة الدقهلية الاثنين، بطلقة طائشة خلال لهوه أمام قريته في قرية ميت النجال مركز دكرنس، أثناء زفة عروسين، عندما أطلق أحد الأشخاص طلقا ناريا بشكل عشوائي، ما تسبب في إصابة الطالب بالطلق الناري في الجبهة، والذي تصادف وجوده في أطراف القرية، وجري نقله بواسطة سيارة إسعاف إلي مستشفى دكرنس العام، في حالة خطرة وجري تحويله إلي مستشفى المنصورة الدولي، لاستكمال العلاج، وتجمع أعداد من المواطنين أمام المستشفى للاطمئنان عليه.

وصول طالب لمستشفى دكرنس العام مصابا بطلق ناري

تبلغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام، بوصول طالب يدعي «إبراهيم محمد أحمد درويش»، عمره 15 عاما، مقيم بقرية ميت النجال دائرة المركز مصابا بطلق ناري في الجبهة وحالته خطيرة.

انتقلت مباحث مركز دكرنس إلي مكان الواقعة وتبين إصابة الطالب أثناء لهوه في مكان علي أطراف قريته، وجاري سؤال اسرة الطالب علي سبب إصابته .

شهود عياد: إصابة الطالب أثناء لهوه في القرية

وأكد شهود العيان الذين تجمعوا امام مستشفى دكرنس العام، أن الشاب كان يلهوا علي أطراف قريته وتصادف مرور زفة عروسة واطلق منها شخص طلق ناري بشكل عشوائي مما تسبب في إصابة الطالب، وجري استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلي مستشفى دكرنس العام للعلاج، وقرر أطباء المستشفى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وجاري البحث عن سبب إصابة الطالب وضبط المتسبب في ذلك.