تامر فرج يعتذر عن استكمال «الحفيد»: ظروفي الصحية منعاني.. مضطر آسفا مكملش

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه على موقع إنستجرام، اعتذاره عن العمل في الموسم الجديد من العرض المسرحي «الحفيد»، بسبب ظروف صحيّة.

تامر فرج يعتذر عن «الحفيد»

وكتب فرج: «أصدقائي الغاليين، اللي ملحقش لسه ييجي مسرحية الحفيد عشان يشوفني، يلحق بكره ليلة الخميس والجمعة والسبت، لأنّي نظرا لظروفي الصحيّة، مضطر آسفا مكملش لسيزون جديد، لكن المسرحية مستمرة بإذن الله لمواسم كتير جاية، مسرحية الحفيد على المسرح القومي في العتبة الساعة 9 مساء، منتظركم».

مسرحية الحفيد

وتُعرض مسرحية الحفيد طوال أيام الأسبوع، عدا الأربعاء «إجازة المسرح القومي»، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، عادل عفر، محمد مبروك، شريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.