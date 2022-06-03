تامر فرج عن مسرحية الحفيد: «فن بجد ليس له علاقة بمسرح الإفيه والتهريج»

دعا الفنان تامر فرج، الأسر المصرية إلى ضرورة اصطحاب أبناءهم إلى المسرح القومي لمشاهدة مسرحية الحفيد، والتعلم أصول هذا المسرح العريق، مؤكدا أن «الحفيد» لا يشبه المسرحيات التي تقوم على الإفيهات فقط ومجرد «تهريج».

مسرحية الحفيد كاملة العدد

وكتب تامر فرج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «الحمد والشكر لله، ليلة عرض جديدة النهاردة وكانت رائعة ولأول مرة ألاحظ الجمهور في التحية كان مالي المسرح، والبينوار في الدورين كان مليان على الآخر».

دعوة للعائلات باصطحاب أطفالهم

وتابع: «منظر مبهج وطاقة جميلة انعكست علينا كلنا، مستنينكم الساعة 9 مساءً وعايزين دائمًا المسرح القومي كامل العدد كده، وخصوصًا بالأطفال والشباب لأن مسرحية الحفيد مش بس للترفيه لكنها عشان تعلم ولادنا إيه هو المسرح اللي بجد بتكويناته وتمثيله وحبكته الدرامية واستعراضاته وإضاءاته وأركان العمل المسرحي اللي اتعلمناها واتربينا عليها».

واستطرد قائلًا: «للأسف أولادنا كبروا على نوع واحد من أنواع المسرح يدخل فيه ممثلين من الكالوسين يقفوا في وسط المسرح يرموا إيفيهات ويهرجوا ويخرجوا ويدخل غيرهم، وللأسف أولادنا افتكروا إن هو ده المسرح».

واختتم كلامه بقوله: «كامل الشكر والتحية لإدارة المسرح القومي التي تبنت بعث المسرح العريق من جديد بالمسرحية دي، وعلى رأسهم الزميل الفنان إيهاب فهمي اللي تحدى كتير وذلل عقبات كتير عشان خروج العرض ده للنور في ظل وزارة ثقافة واعية أخيرًا تترأسها وزيرة فنانة وفاهمة هي الدكتورة إيناس عبد الدايم، سعيد جدًا بالتجربة دي وإنتم وحضوركم المستمر هو اللي هيجعلها تكمل والمسرح ينتعش عشان خاطر ولادنا».

مسرحية الحفيد للأديب عبد الحميد جودة السحار، بطولة لوسي، تامر فرج، عابد عناني، إخراج يوسف منصور.