تامر فرج يروج لعرض الحفيد.. طوال أيام عيد الأضحى

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انطلاق العرض المسرحي «الحفيد»، والذي يبدأ من اليوم.

ونشر تامر فرج البوستر الدعائي للعرض المسرحي وعلق عليه قائلا: «من اليوم الأحد إن شاء الله، وطوال أيام العيد تعود إليكم مسرحية الحفيد على المسرح القومي يوميا ما عدا الأربعاء، ويرفع الستار تمام التاسعة مساء، والحجز مباشرة من شباك التذاكر بالمسرح القومي بالعتبة منتظرينكم نعيد مع بعض».

العرض المسرحي الحفيد

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، و ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

عرض الحفيد عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، سبق وجرى تقديمها خلال فيلم «الحفيد».