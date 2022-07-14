محافظ جنوب سيناء: افتتاح المرحلة الثانية من تطوير كورنيش الطور أكتوبر المقبل

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن مدينة طور سيناء تتطور وتتجمل كل يوم لتصبح مدينة سياحية جديدة جاذبة للمواطنين والسياح، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالمدينة تتخطى 200 مليون جنيه.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة تطل على خليج السويس بطول 40 كيلو مترا فهي تمتد من منطقة حمام موسى حتى رأس الكنيسة، وجرى تطوير كورنيش الطور من منطقة حمام موسى حتى ديوان عام المحافظة، بتكلفة تتعدى 500 مليون جنيه، شامل ازدواج الطريق بطول 15 كيلو مترا.

المرحلة الثانية من كورنيش الطور

أكد اللواء خالد فودة أن المرحلة الأولى من تطوير كورنيش الطور انتهت بالفعل وجرى افتتاحها العام الماضي، ويشمل ممشى أهل مصر والشاطئ العام، مقصد العائلة، شارع 306، موضحا أنه جرى تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش الطور بتكلفة تزيد عن 50 مليون جنيه، وتبدأ المرحلة الثانية من أمام مديرية الأمن حتى قرية الجبيل بطول 3 كيلو متر، وهي عبارة عن طريق مزدوج وممشى سياحي وتراك للدرجات.

وتابع إنه يجري إنشاء منطقة مجهزة بكافة الخدمات لتكون متنفسا جديدا للمواطنين، مثل ممشى أهل مصر والشاطئ العام، وجرى عمل ممشى للدرجات وكورنيش مزود بمقاعد وإضاءة تليق بالطور، بالإضافة إلى ازدواج الطريق من مديرية الأمن حتى مطار طور سيناء.

افتتاح المرحلة الثانية

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المرحلة الثانية من كورنيش الطور تضمنت ممشى بطول 1.5 كيلو متر ومكان مخصص لركوب الدرجات ومقاعد للمواطنين، بتكلفة تتعدى 7 ملايين جنيه، أما الطريق فيبلغ طوله 3 كيلو مترات وهو مزدوج بتكلفة بلغت نحو 47 مليون حنيه.

وأشار المحافظ أن المرحلة الثانية من تطوير كورنيش الطور سيجري افتتاحها أكتوبر المقبل قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل، موضحاً أن الطور أصبحت عاصمة حقيقية تليق بمكانة جنوب سيناء.