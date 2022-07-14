«السياحة الثقافية»: معرض «تايمز سكوير» سيرفع عدد السياح الأمريكيين لمصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اختيار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، لميدان «تايمز سكوير» بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض الأفلام والصور الدعائية عن مصر فضلًا عن المستنسخات الأثرية سيرفع من أعداد السياح الأمريكيين الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الأمريكيين الوافدين لمصر بنهاية هذا العام إلى نحو 220 ألف سائح بزيادة أكثر من 30 ألف سائح عن عام 2021، وذلك وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية.

زيادة أعداد السياح الأمريكيين الوافدين لمصر خلال أغسطس

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن»، أنه بداية من الشهر المقبل ستبدأ التدفقات السياحية الوافدة من أمريكا إلى الأقصر وأسوان والقاهرة في الارتفاع بعد أن تراجعت بشدة خلال شهري يونيو ويوليو 2022، موضحًا أن السياحة الأمريكية مهمة جدًا لمصر، إذ إن السائح الأمريكي من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامته بمصر تتراوح ما بين 8 و10 أيام.

معدل الإنفاق اليومي للسياح الأمريكيين

وأشار «عثمان» إلى أن معدل الإنفاق اليومي للسائح الأمريكي بمصر حاليًا يبلغ نحو 120 دولارًا، وهو معدل عالِ إذا ما تم مقارنته مع ما ينفقه سياح الدول الأوربية خاصة الوافدين لزيارة المدن السياحية الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، لافتًا إلى أن السائح الأمريكي الذي يزور مصر لا يذهب إلى المدن الشاطئية بل تقتصر زيارته على المدن الأثرية والثقافية مثل القاهرة والأقصر وأسوان.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الشهر المقبل سيشهد زيادة في معدلات الحركة السياحية التي تستقبلها الأقصر وأسوان من مختلف دول العالم لا سيما الوافدة من إسبانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن شركات السياحة الإسبانية قررت رفع عدد رحلاتها إلى الأقصر بداية من أغسطس إلى 6 رحلات إسبوعية.