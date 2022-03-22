السياحة الثقافية: إسبانيا تسير 4 رحلات أسبوعيا إلى الأقصر لمدة 7 أشهر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن إسبانيا تٌسير حاليا، وحتى شهر أكتوبر المقبل، 4 رحلات سياحية إسبوعيا إلى الأقصر، تنطلق من مدن: مدريد وسانتياجو، وبلباو، وزاراجوزا، ومالجا، مؤكدا أن تلك الرحلات أحدثت انتعاشة كبيرة في نسب إشغالات الفنادق الثابتة والعائمة، مشيرا إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان، تبلغ نحو 70 فندقا، وهو رقما جيدا مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي.

السياحة الإسبانية تنعش الفنادق والمزارات

أضاف عثمان لـ«الوطن»، أن السياحة الإسبانية، مهمة جدا للقطاع السياحي المصري، لا سيما مدن الصعيد السياحية، إذ ساهم السياح الأسبان في زيادة نسب الإقبال على المزارات الأثرية والثقافية بمدن الصعيد السياحية، وانتعاش نسب إشغال فنادق المدن السياحية بالبحر الأحمر، حيث يتم تنظيم رحلات لهم من الأقصر إلى كل من الغردقة ومرسى علم، موضحا أن متوسط إقامة السائح الإسباني يتجاوز 7 أيام.

فرنسا تسير رحلتين أسبوعيا إلى الأقصر

أشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أنه بالإضافة إلى الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا، فإن فرنسا تسير حاليا رحلتين فى الأسبوع إلى الأقصر، بالإضافة إلى رحلات الطيران الشارتر، التى تصل إلى المحافظة من ألمانيا وأمريكا ورومانيا والهند، التى تسببت في إنعاش السياحة بمدن الصعيد.

وأكد أن الأقصر تستضيف خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 40 مؤتمرا من كل التخصصات، موضحا أنها باتت حاليا أحد أهم المدن المصرية القادرة على استضافة سياحة المؤتمرات، مضيفا أن سياحة المعارض والمؤتمرات تمثل قيمة مضافة للمقصد السياحي المصري، كما أنها ترفع الإيرادات السياحية المحققة، لافتا إلى أن الشهور المقبلة، ستشهد استضافة المحافظة للعديد من المعارض والمؤتمرات، سواء المحلية أو الدولية.