«تسويق السياحة الثقافية»: الرئيس جعل من الأقصر أيقونة للجمهورية الجديدة

وجهت لجنة تسويق السياحة الثقافية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب قرار وزارة السياحة والآثار باستمرار احتفالية طريق المواكب المقدسة بشكل سنوي، وذلك عبر بيان صحفي صادر اليوم، قالت فيه إن حضور احتفالية طريق المواكب المقدسة جعل منه أيقونة للسياحة الثقافية في الجمهورية الجديدة وكان له أثر كبير في تزايد معدلات التدفق السياحي على المدينة.

نشاط سياحي كبير في الأقصر

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الأقصر تشهد حاليا نشاطا كبيرا يكاد يقترب من فترات الذروة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأسواق المرتبطة بالقطاع السياحي بدأت تشهد حالة من الانتعاش، بعد مرحلة من التوقف كانت الأصعب في تاريخ صناعة السياحة المصرية.

اللجنة تضع خطة لدور القطاع الخاص في الاحتفالية السنوية

وأضاف أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفريق المرممين، بذلوا جهدا كبيرا في إعادة الحياة للمعابد من جديد، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر على الزائرين للمدينة وتجربتهم السياحية، خاصة مع استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة إليهم خلال زيارتهم للمقاصد المختلفة.

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة تدرس حاليا مع أعضائها وضع خطة لدعم الاحتفالية المقبلة لطريق المواكب المقدسة، مشيرا إلى أهمية وضعها على برامج شركات السياحة، والعمل للاستفادة منها بشكل يرفع من تدفق شرائح ذات مستوى عالي الإنفاق حتى يتمكن القطاع من تقديم خدمات تليق بالمدينة.

تزايد معدلات تدفق السائحين بشكل لم يكن متوقعا

وأوضح أن اللجنة تعمل على وضع مجموعة أهداف على رأسها سياحة الكيف، وأبرز خصائصها هي ارتفاع متوسط إنفاقها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب دعوة المؤثرين والمشاهير ووجود شخصيات ذات تأثير كبير في السائح المرتقب، سواء كانت تلك الشخصيات رياضية أو فنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعداد مهمة ومساندة للدولة في تطوير الأفكار تنفيذ أحداث كبرى والإعداد لمهرجانات واحتفاليات دولية على أرض مدينة الأقصر.

وأشار «عثمان» إلى أن التدفقات الحالية والمقبلة ستستفيد منه كافة المقاصد السياحية والأثرية في صعيد مصر، وهو الأمر الذي تعكف اللجنة على دراسته حاليا مع مستثمري السياحة الثقافية.