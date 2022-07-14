محاكمة كيفين سبيسي بسبب 4 اتهامات بالاعتداء الجنسي في يونيو 2023

وقف الممثل الأمريكي كيفن سبيسي، أمام محكمة «أولد بيلي» الجنائية التاريخية في المملكة المتحدة، صباح اليوم، بتهمة الاعتداء الجنسي، إذ يواجه 4 تهم بالاعتداء الجنسي ضد ثلاثة رجال، بين عامي 2005 و2013، بالإضافة إلى تهمة «التسبب في انخراط شخص في نشاط جنسي دون موافقته»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وخلال جلسة الاستماع التي امتدت لـ 20 دقيقة، جلس كيفين سبيسي في قفص الاتهام، وقال إنه غير مذنب نافيا جميع التهم الموجهة إليه، إذ يتهمه عدة رجال بالاعتداء عليهم خلال فترة عمله كمدير فني لمسرح «Old Vic» في لندن، ووقعت الحوادث المزعومة في لندن بين مارس 2005 وأغسطس 2008، وواحد في جلوسيسترشاير، في أبريل 2013.

المحكمة البريطانية تحدد 6 يونيو 2023 لمحاكمة كيفين سبيسي

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في 6 يونيو 2023 وتستمر من 3 إلى 4 أسابيع، بعد استمرار الإفراج عنه بكفالة غير مشروطة، وقد يواجه الممثل الأمريكي عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة «انخراط شخص في نشاط جنسي دون موافقته»، وفي حالة إدانته باعتداء جنسي، يمكن أن يُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو غرامة غير محدودة.

وأجازت النيابة العامة البريطانية توجيه اتهامات للممثل في مايو الماضي، لكن لم يتم توجيه اتهامات إليه رسميًا، إلا بمجرد وصوله إلى الأراضي البريطانية الشهر الماضي، قائلا إنه واثق من أنه سيتمكن من إثبات براءته في المحكمة.

كيفين سبيسي: واثق من إثبات براءتي في المحكمة

وفي الشهر الماضي، مثل كيفين سبيسي أمام محكمة وستمنستر الابتدائية لتحديد ما إذا كان سيتم النظر في قضيته هناك أو كما هو مطلوب في الجرائم الأكثر خطورة، سيتم إرسالها إلى محكمة التاج.

وقرر نائب رئيس القضاة تان إكرام أن القضية ستحتاج إلى الاستماع إليها في محكمة التاج وحجز جلسة استماع للتحضير للمحاكمة والترافع في محكمة «ساوثوارك كراون» ولكن تم تغيير المكان إلى المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا وويلز التي يطلق عليها «أولد بيلي» قبل يومين، ولم يتم الكذب عن سبب تغير المكان ولكنها عادة مكانا للقضايا البارزة.