جوني ديب يصل إلى تسوية في دعوى قضائية ضده بتهمة الضرب

نجح الفريق القانوني للنجم الأمريكي جوني ديب في الوصول إلى تسوية فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضده من جريج بروكس أحد أعضاء فريق فيلم «City of Lies»، والتي كان يتهمه فيها بالتعدي عليه بالضرب، ويطالبه بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها على حد تعبيره، وذلك قبل أسبوعين من موعد الجلسة التي كان من المقرر انعقادها في 25 يوليو الجاري، وبالتالي لن يضطر «ديب» إلى حضور محاكمة أخرى.

وضم الفريق القانوني لجوني ديب كلا من كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو اللذان خاضا أسابيع من المحادثات خلف الكواليس حتى تم التوصل إلى تسوية، ولكن لم يتم الإعلان عن الشروط، ومن المتوقع أن «ديب» قام بدفع مبلغ مالي لـ «بروكس»، ليتم إسقاط الدعوى قبل أسبوعين من بدء المحاكمة، تم تقديم إشعار التسوية للمحكمة، أمس، من المقرر عقد جلسة استماع لرفض القضية في 16 فبراير المقبل.

محامي جريج بروكس: توصلنا إلى تسوية في القضية ضد جوني ديب

وقال المحامي «بروكس»، أربيلا عزيزيان، إنَّه تمّ التوصل إلى تسوية، نوعًا ما»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

وتأتي اتفاقية التسوية بعد فوز«ديب» الشهر الماضي في معركته القانونية مع زوجته السابقة أمبر هيرد، حكمت هيئة محلفين في قضية التشهير لصالحه حيث منحته 10.35 مليون دولار كتعويض.

جريج بروكس يتهم جوني ديب بالاعتداء عليه في 2017

اتهم جريج بروكس، الممثل الأمريكي بلكمه مرتين في القفص الصدري في موقع تصوير فيلم «City of Lies» في أبريل 2017، وواصل الصراخ قائلًا: «سأمنحك 100 ألف دولار لتكمني على وجهي الآن»، وطلب منه بعد ذلك التوقيع على تعهد بعدم مقاضاة ديب أو فريق الإنتاج بسبب تلك الواقعة، وعندما رفض تمّ طرده من العمل، على حد تعبيره، ورفع «بروكس» الدعوى القضائية ضد «ديب» في محكمة لوس أنجلوس عام 2018.