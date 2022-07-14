البحث عن جثة طفل غرق في شاطئ ببورسعيد.. «تجاهل تحذيرات رجال الإنقاذ»

يكثف رجال الإنقاذ البحري والطوارئ البحث عن جثة طفل غرق في مياه البحر المتوسط على شاطئ بورسعيد قبالة نادي الصيد البحري في حي شرق، وذلك بعد أن نزل للسباحة في البحر ولم يهتم بتحذيرات رجال الإنقاذ ورفع الأعلام السوداء بطول الشاطئ.

ويعتبر حادث الغرق هو الأول على شاطئ بورسعيد منذ بداية الصيف، حيث لم تشهد بورسعيد حالات غرق ولكن شهدت حالات فقدان للأطفال بسبب إهمال ذويهم وإغفالهم عنهم خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتمكن رجال إنقاذ شاطئ بورسعيد من توصيلهم إلى أولياء أمورهم.

الطفل نزل مع زملائه واختفى بسبب ارتفاع الأمواج

وصرح مصدر أمني ببورسعيد أنه يجرى البحث عن جثمان طفل يدعى عبد الله إبراهيم السيد، ويبلغ من العمر 14 عامًا من أبناء محافظة الشرقية، وأنه غرق بعد أن نزل مع زملاؤه للسباحة واختفى منهم بسبب ارتفاع الأمواج.

وأوضح المصدر أن زملاء الطفل استغاثوا برجال الإنقاذ على الشاطئ للبحث عن جثة الطفل المفقودة.

الاستعانة بمعدات الإنقاذ بعد استقرار حالة الطقس

وأعلن المصدر أنه سيتم الاستعانة بمعدات الإنقاذ المتطورة للبحث عن جثمان الطفل ولكن بعد استقرار حالة الطقس، إذ إن ارتفاع الأمواج واضطراب التيارات المائية ستحد من البحث عنه.

يذكر أن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن وجود نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط، يعمل على رفع الأمواج من مترين إلى 7 أمتار حسب العمق بساحل شاطئ بورسعيد وكذلك في شواطئ الإسكندرية والعلمين وسيدي عبدالرحمن، ومرسى مطروح، وسواحل شمال الدلتا وبلطيم، وتمتد إلى مناطق من السواحل الشرقية، ويستمر ارتفاع الأمواج حتى نهاية الأسبوع الحالي، وحذرت «الأرصاد» من السباحة في مثل هذه الأجواء.