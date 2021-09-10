«عثمان»: شاطىء بورسعيد آمن وسيتم إخلاءه من المصطافين «في حالة واحدة»

أعلن طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد، أن إدارة الشاطئ اتخذت إجراءات مشددة، لاستقبال المصطافين، اليوم الجمعة، على رأسها، إخلاء المصطافين بالأمر من مياه البحر، حال تخطيهم 10 أمتار في عمق البحر وخاصة الشباب الذين لا يعرفون طبيعة المياه ولا يجيدون السباحة والتصدي للأمواج العالية، مؤكدا أن عدم الامتثال للأوامر يستدعي تدخل قوات حرس الحدود والجهات المعنية لإخراج الشباب لحمايتهم من الغرق.

«عثمان»: شاطىء بورسعيد آمن ومياهه صالحة للسباحة

وقال «عثمان»، في تصريح صحفي، اليوم، إن شاطىء بورسعيد آمن نظرا لاستقرار حركة الأمواج، لافتًا إلى نشر المنقذين بطول الشاطىء من السابعة صباحا، وأضاف أن الشاطئ مثل كل شواطىء العالم، قد يتعرض لنوات بحرية ترتفع فيها الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهو ما يستدعي ضرورة المتابعة لحالة البحر على مدار الساعة.

وأوضح أن حالات الغرق التى شهدتها بورسعيد، خلال الأسبوع الماضي، كانت ناتجة عن عدم إجادة الضحايا للسباحة ودخولهم للعمق، مشيرا إلى أن أهالي بورسعيد يعرفون طبيعة الشاطىء، لكن الزوار ينخدعون فيدخلون في العمق دون إجادة السباحة وبالتالي يتعرضون للغرق.

نشر لوحات إرشادية وأعلام ومنقذين بطول شاطىء بورسعيد

وأوضح مدير شاطئ بورسعيد أنه تم نشر أعلام بحرية ومنقذين بطول الشاطىء، فضلا عن لوحات إرشادية تضمنت تعليمات النزول لمياه البحر من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساءًا.

وطالب مدير إدارة الشاطئ بدعم فريق الإنقاذ لنشر التوعية بضرورة الإلتزام بالإرشادات وإتباع تعليمات المنقذين على الشاطئ وعدم الدخول إلى عمق المياه خاصة رواد الشاطئ من المحافظات الأخرى.

مدير شاطئ بورسعيد: الإقبال متوسط لإنكسار موجة الحر

وأشار إلى أن الإقبال متوسط هذه الجمعة التى تعتبر قبل الأخيرة فى موسم الصيف نظرا لإقتراب الدراسة وإنكسار موجة الحر، منوها إلى وجود كثافة في بعض المناطق منها حي العرب.