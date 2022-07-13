تعريفة الركوب الجديدة في محافظة بورسعيد بعد تحريك أسعار الوقود

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تعريفة الركوب الجديدة على مختلف خطوط السير الداخلية والخارجية في محافظة بورسعيد، والتي شهدت زيادة في الأسعار نسبة تتراوح بين 5 و7%، بعد تحريك أسعار المواد البترولية بمقدار 50 قرشاً للتر السولار والبنزين 80 و90 و92، وبمقدار 100 قرش للتر البنزين 95، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء.

تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد.. الخطوط الداخلية

وأعلن اللواء عادل الغضبان عن تعريفة الركوب الجديدة في محافظة بورسعيد بين الأحياء، بعد تحريك أسعار الوقود، وتضمنت الأسعار:

- التاكسي داخل ذات الحي: 10 جنيهات.

- التاكسي من حي إلى حي آخر: 12 جنيهاً.

- تاكسي من حي إلى حي ثالث: 15 جنيهاً.

- خطوط السرفيس داخل المحافظة: 2.75 جنيه.

- مشروع النقل الداخلي لمحافظة بورسعيد: 2.50 جنيه.

- خط الديبة: 8 جنيهات.

- خط الشادر: 13 جنيهاً.

- خط القابوطي الجديد - 44 عمارة: 5 جنيهات.

- خط بورسعيد - بورفؤاد: 4.5 جنيه.

- خط الحي الإماراتي: 3.5 جنيه.

تعريفة الركوب في بورسعيد.. الخطوط الخارجية

كما تضمن قرار اللواء عادل الغضبان تعديل تعريفة الركوب الجديدة في محافظة بورسعيد على الخطوط الخارجية وتضمنت:

- بورسعيد - المرج: 59 جنيهاً.

- بورسعيد - الإسماعيلية: 24 جنيهاً.

- بورسعيد - السويس: 47.5 جنيه.

- بورسعيد - الزقازيق: 47.5 جنيه.

- بورسعيد - فاقوس: 40 جنيهاً.

- بورسعيد - القنطرة غرب: 20 جنيهاً.

- بورسعيد - المنزلة: 21.5 جنيه.

- بورسعيد - دمياط: 17 جنيهاً

- بورسعيد - المنصورة: 33.5 جنيه.

- بورسعيد - المحلة الكبرى: 48.5 جنيه.

- بورسعيد - طنطا: 48.5 جنيه.

- بورسعيد - إسكندرية: 65 جنيهاً.

التعريفة الجديدة تتناسب مع زيادة أسعار الوقود

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى، لتتناسب مع زيادة اسعار المواد البترولية، وفقاً لما هو موضح بالجداول المرفقة، لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

وأصدر محافظ بورسعيد تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف، للتأكد من تطبيق هذا القرار، وانتظام منظومة العمل، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية، مؤكداً على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمناً خط السير والأجرة المقررة، لضمان عدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة أو تقسيم خط السير.