«التعليم العالي» تكشف موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد إتاحة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022-2023، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن، قائلة: «موعد تسجيل الرغبات لتنسيق طلاب الدبلومات يكون بعد الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، وبالتوازي مع تنسيق فترة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022»، مشيرة إلى أن مواعيد انطلاق مراحل تنسيق القبول بالجامعات يجرى الكشف عنها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022 بالنسبة لاختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها إجراء اختبارات القدرات تكون قبل موعد التنسيق الخاص بهم، وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أقر ذات قواعد تنسيق القبول للعام الجامعي الماضي، أبرزها التأكيد على أن لكل طالب 75 رغبة خلال مراحل التنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق القبول للجامعات استعداداتها لتنسيق 2022، وفقا للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، والتأكيد على كافة القواعد التي حددها المجلس في هذا الشان.