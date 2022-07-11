التعليم العالي تحذر طلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف الكيانات الوهمية

حذّر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق بالوزارة، طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات للعام الجامعي المقبل، والمقبلين على اختبارات القدرات 2022، من الكيانات الوهمية التي تدّعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، بشأن التواصل المباشر مع الكليات لإجراء عدد من التدريبات المؤهلة للاختبارات، مؤكدا أنّ الوزارة والجامعات لا علاقة لها بأي مركز تدريب يدّعي منحه دورات تأهيلية لاجتياز اختبارات القدرات 2022، ولا توجد أي مراكز معتمدة من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، المواطنين، بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات للكيانات الوهمية، والتأكد من أسماء الكيانات والمؤسسات التعليمية، بالاطلاع على قوائمها المتاحة عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنّ لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، تواصل مهامها في ضبط الكيانات التعليمية الوهمية للحد من انتشارها، والحفاظ على مستقبل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

تنسيق القبول 2022

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، لاختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها، اجتياز عدد من اختبارات القدرات تنفيذا لتوجيهها، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تجرى الاختبارات لكليات «التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التمريض، الإعلام، التربية النوعية، والكليات التكنولوجية».