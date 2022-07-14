تعرف على أبرز كليات علمي علوم وعلمي رياضة 2022- 2023

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية، أن العمل يجري على قدم وساق استعدادًا لتنسيق القبول 2022-2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى الآن العمل للانتهاء من التجهيزات اللوجستية المتعلقة بمكتب التنسيق وموقع التنسيق الإلكتروني، تمهيدًا لبدء العمل مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدة أن قوائم كليات علمي علوم وعلمي رياضة 2022- 2023 كما هي حتى الآن، وسيتم إضافة الكليات الجديدة لبعض الجامعات خلال الفترة المقبلة خاصة للجامعات المتوقع ضمها لتنسيق 2022.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، كليات علمي علوم وعلمي رياضة 2022- 2023 حتى الآن.

كليات علمي علوم وعلمي رياضة 2022- 2023

- كليات الطب البشري.

- كليات طب الفم والأسنان.

- كليات العلاج الطبيعي.

- كليات الصيدلة.

- كليات الطب البيطري.

- المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني.

- كليات التمريض.

- المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كليات الإعلام.

- كليات الآداب.

- كليات التجارة.

- كليات الآثار.

- كليات دار العلوم.

- كليات الحقوق.

- كليات التربية النوعية.

- كليات التربية الطفولة المبكرة بالدقي.

- كليات دار العلوم «انتساب موجه».

- كليات الحقوق «انتساب موجه».

- كليات الألسن.

- كليات التجارة «انتساب موجه».

- كليات الآداب «انتساب موجه».

كليات علمي علوم وعلمي رياضة 2022- 2023

- كليات هندسة البترول والتعدين.

- كليات الهندسة.

- كليات التخطيط العمراني.

- كليات الفنون الجميلة «عمارة».

- كليات الحاسبات والمعلومات.

- كليات الذكاء الاصطناعي.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية.

- كليات الجامعات التكنولوجية.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كليات الألسن.

- كليات التربية.

- كليات الآداب.

- كليات السياحة.

- كليات الإعلام.

- كليات التجارة.

- كليات التعليم الصناعي.

- كليات الحقوق.

- الكليات التي لها شعبة انتساب.

- المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة الصناعية.