«التعليم» تنعى معلما بإدارة النوبارية: توفي بهبوط حاد في الدورة الدموية

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذ عبدالهادي الشحات محمد الصفرون، معلم أول أ بإدارة النوبارية التعليمية، ومنتدب للعمل ملاحظ ثانوية عامة بمدرسة وادي النطرون الثانوية، الذي وافته المنيّة صباح اليوم، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، توفي على إثرها أثناء نقله للمستشفى.

تعازي لأسرة «الصفرون»

وقدّمت الوزارة خالص التعازي، لأسرة عبدالهادي الشحات الصفرون، سائلين الله عز وجل، أن يتغمّده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.