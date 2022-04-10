23 أبريل.. تنفيذ البرنامج العلاجي لراسبي مخرجات التعلم بالمدارس الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني لأعمال التقييم النهائي للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات، وتنفيذًا للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لأعمال التقييم النهائي.

آليات تنفيذ البرنامج العلاجي بالمدارس الفنية

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه على مديري المدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية علي منهجية الجدارات، بشأن آليات تنفيذ البرنامج العلاجي وزيارات التحقق الخارج لبرامج التعليم الفني ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات.

23 أبريل بدء تنفيذ البرنامج العلاجي المكثف

وحددت وزارة التعليم، يوم 23 أبريل وحتى يوم 30 من نفس الشهر لتنفيذ برنامج علاجي مكثف للطلاب الذين لم يجتازوا تقييم مخرجات التعلم لوحدات الفصل الدراسي الثاني وتقييم الفرصة الثالثة بعد تسديد الرسوم المقررة.

كما شددت الوزارة، بالتنبيه علي مديري الإدارات التوعية بالتعليم الفني بالمديرية، بتجميع نتيجة وكشوف طلاب الصف الثالث غير الجديرين في وحدة أو وحدتين خلال الفصل الدراسي الأول والثاني ممن لهم الحق في دخول الانعقاد الثاني (الدور الثاني) للتقييم النهائي.

وقالت الوزارة، إنه بالنسبة للطلاب الذين لهم حق الإعادة غير الجديرين في أكثر من وحدتين موقع عليها الطلاب بالعام ومعتمدة من رئيس لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة ومدير إدارة المدرسة، من خلال مندوب من المديرية وإرسالها باليد إلى قطاع التعليم الفني لاعتمادها ومن ثم إرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المركزية المختصة بمنهجية الجدارات بحد أقصي 9 مايو تحت مسؤوليتهم الشخصية.