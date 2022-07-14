مقتل شاب طعناً على يد مزارع لخلافات ثأرية في أبوقرقاص

لقى شاب مصرعه في إحدى القرى التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، على يد مزارع، بسبب خلافات ثأرية بينهما، حيث سدد المتهم عدة طعنات للمجني عليه، مستخدماً سلاح أبيض «سكين» فسقط قتيلاً على الفور، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص، تحت تصرف النيابة العامة.

المجني عليه تلقى طعنات بالبطن والرقبة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول شاب يُدعى «عامر ع.»، 29 سنة، مقيم بإحدى قرى المركز، جثة هامدة، جراء إصابته بعدة طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة.

المتهم يسلم نفسة للشرطة ويعترف بالواقعة

عقب ذلك حضر إلى مركز شرطة أبوقرقاص المدعو «أ. ج.»، 37 سنة، مزارع، وقدم السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، عبارة عن «سكين» ملطخة بالدماء، وقرر من تلقاء نفسه، أنه ارتكب واقعة قتل المجني عليه طعناً بالسكين، أخذاً بالثأر، لمقتل ابن عمه المدعو «خ. ر.»، في عام 2019، على يد أفراد عائلة المجني عليه، كما حضر شقيق المتوفى «شعبان ع.»، 25 سنة، مزارع، مقيم بذات القرية، وبسؤاله اتهم «أ. ج.» بقتل شقيقه.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية، وكثفت وحدة مباحث مركز شرطة أبو قرقاص التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت قرية «الخياري»، التابعة لنفس المركز، قبل 3 أيام، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية بين عائلتين، بسبب تجدد خلافات سابقة، أسفرت عن مقتل شخصين من طرف واحد، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، وتم القبض على عدد من المشتبه بهم، وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق.