عاجل.. مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي جنوب المنيا 

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، رابع أيام عيد الأضحى، وتبين أنهم كانوا عائدين من حفل زفاف، وتم نقل جثثهم إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالحادث.

نقل الجثث لمشرحة المستشفى

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق المحيط، بالقرب من مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى العام، حيث جرى التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف

وبالانتقال والفحص، دلت التحريات الأولية على أن سبب انقلاب السيارة السرعة الزائدة، التي تسببت في السيارة على طريق المحيط، بالقرب من قرية «جريس»، التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأفادت التحريات أن الأشخاص الثلاثة تجمعهم صلة قرابة، وأنهم كانوا فى طريقهم إلى المنزل، عائدين من حفل زفاف، وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، للعرض على النيابه لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات حيال الحادث.