إصابة 8 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في المنيا.. «تناولوا وجبة فاسدة»

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة بالمغص والإسهال والقيء وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، اليوم الخميس، نتيجة تناولهم وجبة طعام أعدت داخل المنزل يرجح أنها فاسدة، وتم نقلهم إلى استقبال مستشفى مركز ديرمواس المركزي في أقصى جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وجبة طعام منزلية فاسدة بقرية دلجا

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتسمم 8 أشخاص إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بقرية دلجا بمركز ديرمواس، جنوب المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس المركزي وهم «عمار.ي»، 3 سنوات، وشقيقته «تسنيم»، عام واحد، «سلوى.م»، 24 عاما، «فاطمة.ع.ا»، 22 عاما، «خلود.ت»، 3 سنوات، «أحمد.ح»، 11 عاما، وشقيقيه «يوسف»، 11 عاما، و«أسماء»، 23 عاما، مقيمون جميعا بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

إجراء عمليات غسيل معوي للمصابين

وقال مسؤول بمديرية الصحة، إنه فور وصول المصابين الـ8 إلى استقبال مستشفى ديرمواس المركزي، تم وضع المصابين تحت الملاحظة، وإجراء عمليات غسيل معوي لهم، وتم إعطائهم العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تنوعت إصابتهم بين سخونة طفيفة وإسهال ومغص، نتيجة تناول وجبة طعام منزلية يرجح أنها فاسدة، وبسؤالهم قرروا أنهم تناولوا وجبة طعام عبارة عن بطاطس وأرز أعدت داخل المنزل ورجحوا إنها فاسدة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار إدارة البحث الجنائي التي كلفت وحدة مباحث ديرمواس بالتحري حول الظروف والملابسات، كما تم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.