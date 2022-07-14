اتهام ميكانيكي بالتعدي على ابنته جنسياً بالدقهلية.. والمتهم: «برضاها»

تقدمت ربة منزل ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، تتهم فيه زوجها بالتعدي جنسياً على ابنتهما، التي تبلغ من العمر 19 سنة، وأكدت الأم أن زوجها عاشر ابنته معاشرة الأزواج، وذلك في عزبة «الترزي»، التابعة لمركز بلقاس، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المشكو في حقه، ويعمل «ميكانيكي» واعترف بارتكاب الواقعة، مؤكداً أن ما تم كان برضاها.

بلاغ الأم ضد زوجها بالتعدي الجنسي على ابنتها

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بلقاس، من سيدة تُدعى «أم محمد ح.»، 47 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة «الترزي»، دائرة المركز، تتهم فيه زوجها، المدعو «م. م. ع.»، 47 سنة، ميكانيكي، بالتعدي على ابنتهما المدعوة «هـ. م.» 19 سنة، حاصلة على دبلوم فني صناعي، جنسياً ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وفض غشاء بكارتها.

وبسؤال الابنة المجني عليها، في محضر التحقيقات، أيدت ذات المضمون، وأضافت أن ما حدث مع والدها كان برضاها.

القبض على الأب المتهم ويؤكد: ما حدث برضاها

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط الأب المتهم، وبمواجهته، في محضر التحقيقات، أقر بارتكاب الواقعة، وأكد أن ما حدث كان برضاء ابنته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8757 لسنة 2022 جنح مركز بلقاس، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وطلبت عرض الفتاة على الطب الشرعي.