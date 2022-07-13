مصرع 6 شبان بينهم 5 من قرية واحدة بالدقهلية في حادث بالإمارات

فجعت قرية «ديرب الخضر»، التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة 5 من شبابها «شهداء لقمة العيش» في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانوا يستقلونها وشاحنة، على أحد الطرق السريعة بإمارة رأس الخيمة، مما تسبب في مصرع 5 شبان في الحال، ولحق بهم سادسهم، من قرية أخرى بمحافظة الدقهلية أيضاً.

أسماء ضحايا حادث طريق الإمارات

وأكد أهالي قرية «ديرب الخضر»، بمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية، مصرع 5 شبان من أبناء القرية في حادث بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهم: «إبراهيم علي أحمد عبدالقادر خاطر، وأحمد نصر وهبة، وإيهاب صلاح مصباح، ورامي الوصيف، ومحمود عبدالرحمن».

«ديرب الخضر» تعيش مأساة حزينة

وقال أحد أهالي القرية إن ضحايا الحادث يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ فترة، وأثناء عودتهم إلى مسكنهم اليوم، وقع حادث مروع بين سيارة ملاكي كان يقودها أحدهم، وبين شاحنة على طريق الإمارات الدائري، بالاتجاه إلى خارج رأس الخيمة، حيث انحرفت المركبة التي كان يستقلها الأشخاص الستة، لتصطدم بشاحنة نقل ثقيل.

وأوضح الأهالي لـ«الوطن» أنه تم نقل الجثامين إلي إحدى المستشفيات، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الجثامين ونقلهم ودفنهم في مقابر قريتهم، وأعرب الأهالي عن اعتقادهم أن هذه الإجراءات قد تنتهي غداً الخميس.

نائبا الدائرة ينعيان ضحايا الحادث

ومن جانبه، نعى الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد، ضحايا الحادث، وكتب على صفحته بموقع «فيسبوك»: « البقاء لله، خالص العزاء لكل أهلنا من قرية ديرب الخضر مركز بني عبيد في مصابهم الأليم علينا جميعاً، إثر حادث بدولة الإمارات العربية، انتقل إلى الرفيق الأعلى زهرة شباب القرية».

كما نعي النائب أشرف أبو العلا، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد، ضحايا الحادث، وكتب على صفحته: «ببالغ الحزن والأسى أنعي وفاة 5 شهداء من أبناء قرية ديرب الخضر الحبيبة فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي للأهل والأصدقاء بديرب الخضر الحبيبة».