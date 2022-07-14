السعودية تسجل أول إصابة بجدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، قبل قليل، رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود في مدينة الرياض لشخص عائد من خارج المملكة، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

أول حالة إصابة بجدري القرود في السعودية

وطمأنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، الجميع أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد، والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

جدري القرود في الرياض

وأوصت الوزارة الجميع باتباع الإرشادات الصحية خاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وهيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.