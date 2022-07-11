موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاعين العام والخاص والبنوك

تصدر البحث عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في السعودية منصات البحث المختلفة على مدار الأيام الماضية، حيث منحت المملكة بهذه المناسبة إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك بعض البنوك، باعتبار ذلك حق يكفله القانون ونظام العمل في المملكة كغيرها من بلدان العالم.

وتحدد موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية بعد استطلاع الهلال يوم الأربعاء التاسع والعشرين من يونيو، حيث ثبتت رؤيته وقتها ليكون الخميس الثلاثين من يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وكانت الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة الموافق الثامن يوليو يوم وقفة عرفة.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الحكومي

وعن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في السعودية، أعلنت السلطات في المملكة أنها ستبدأ يوم الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1443، الموافق الرابع من شهر يوليو، وتستمر الإجازة لتسعة أيام.

أي أن إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية تنتهي يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة الموافق الثاني عشر من شهر يوليو، أي أن آخر أيامها هو غد الثلاثاء.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الخاص والبنوك

أما عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الخاص، فإن الإجازة بدأت يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة الثامن من يوليو أي يوم وقفة عرفة، وهي إجازة تستمر لمدة أربعة أيام، أي أنها انتهت اليوم، ويعود القطاع الخاص للعمل بدء من غد.

وكانت إجازة عيد الأضحى في السعودية للبنوك أربعة أيام مثل القطاع الخاص وفي نفس المواعيد، أي من الجمعة 8 يوليو حتى الاثنين 11 يوليو، لكن فروع البنوك التي كانت تعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة كانت مستثناة من الإجازات نظرا للخدمات التي تقدمها للحجاج.