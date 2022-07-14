«إنستجرام» يقدم ميزة جديدة لصانعي المحتوى.. «هتكسبك فلوس»

أعلن تطبيق إنستجرام Instagram عددا من الميزات للمستخدمين ليتنافس بشكل أفضل مع Twitter من خلال إتاحة إشتراكات مدفوعة لصانعي المحتوى، بحسب موقع «ذا فيرج».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Instagram، آدم موسيري، إن المنصة تهدف إلى أن تكون أفضل مكان على الإنترنت للمبدعين لكسب لقمة العيش، وأن الإضافات الجديدة هي نتيجة مباشرة لتعليقات من المبدعين الذين شاركوا في المرحلة الأولى من الاشتراكات.

وأضاف أن الميزة الجديدة الأكثر أهمية هي القدرة على نشر منشورات الخلاصة المرئية فقط للمشتركين، إذ كان بإمكان المنشئين في السابق القيام بذلك من خلال القصص، لكن يمكنهم الآن منح مؤيديهم الذين يدفعون حق الوصول إلى منشورات خلاصة Instagram التقليدية والحصرية.

علامة تبويب جديدة

وأشار إلى أن هذا هو أهم طلب تلقته الشركة، وستكون هناك علامة تبويب جديدة «الصفحة الرئيسية للمشترك» في ملفات التعريف، إذ يمكن للمشتركين تصفية الصور المتاحة لهم فقط.

ومن المتوقع أن تتراوح الاشتراكات من 0.99 دولارًا إلى 99.99 دولارًا، وتحصل الملفات الشخصية للمشتركين على شارة أرجوانية للإشارة إلى دعمهم لصانعي المحتوى أو المؤثر، وبصرف النظر عن القصص ومنشورات الخلاصة، يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا البث المباشر حصريًا مع مشتركيهم، وهناك ميزة أخرى جرى الإعلان عنها اليوم ستتيح لهم الدردشة عبر مجموعة DM، مع ما يصل إلى 30 مشتركًا في وقت واحد.

كسب «لقمة العيش» عبر الإنترنت

وكثف «إنستجرام» الاشتراكات تدريجيًا وفتحها أمام عشرات الآلاف من المبدعين في الولايات المتحدة لكن Mosseri يقر بأن الشركة بحاجة إلى التوسع إلى مناطق أخرى، موضحا: «هذه مجرد خطوة واحدة على طريق أطول بكثير لتزويد منشئي المحتوى في كل مكان بمجموعة كاملة من الأدوات ليتمكنوا من كسب لقمة العيش عبر الإنترنت».

تعمل الشركة حاليًا على إجراء تغييرات كبيرة على تطبيق Instagram، بما في ذلك موجز ملء الشاشة، ومن المحتمل أن تمر عدة أشهر قبل أن تشق إعادة التصميم هذه طريقها إلى الجميع، مع استجابة Instagram للتعليقات خاصة من المصورين، إذ تعمل على تحسين التغذية الجديدة المحسّنة للفيديو دون الانتقاص من عرض الصور الثابتة.