ميزة جديدة من تطبيق إنستجرام.. هتساعدك ترجع طفلك لو اتخطف

أضاف موقع الصور إنستجرام Instagram تنبيهات كهرمانية للمساعدة في العثور على الأطفال المختطفين، حيث إنه يمكن لمستخدمي التطبيق الحصول على فرصة أفضل لإنقاذ شاب في خطر.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن الميزة الجديدة التي يعمل تطبيق إنستجرام على دمجها، ستكشف عن تفاصيل مهمة حول الطفل المفقود، حيث يتضمن ذلك صورة ووصف وموقع الاختطاف وأي معلومات أخرى مفيدة.

التنبيهات ستصل لأكثر من 25 دولة خلال أسابيع

وسيصل تنبه من التطبيق عبر Instagram ويمكن بعد ذلك مشاركته مع الأصدقاء لمعرفة حتى يصل الطفل إلى أهله، وأصبحت هذه الميزة متاحة الآن، وسيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة في أكثر من 25 دولة.

وقالت إميلي فاشير من شركة ميتا Meta، التي تدير الثقة والأمان في شركة التكنولوجيا العملاقة، إن الشركة تعلم أن فرص العثور على طفل مفقود تزداد عندما يكون المزيد من الناس على اطلاع، خاصة في الساعات القليلة الأولى.

وأشارت إلى أنه تم إضافة تحديث، إذا تم تنشيط تنبيه AMBER بواسطة تطبيق القانون وكنت في منطقة البحث المحددة، فسيظهر التنبيه الآن في موجز Instagram الخاص بك.

وتعتبر تنبيهات AMBER هي طريقة مهمة يمكننا من خلالها دعم مجتمعاتنا في الحفاظ على سلامة الأطفال، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا العمل، ومن المأمول أن تزيد تنبيهات AMBER من فرص العثور على طفل مخطوف.

وفي المملكة المتحدة، تم إنشاء نظام تطبيق Instagram بالشراكة مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة - ومع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين (NCMEC) في الولايات المتحدة.

التنبيهات في التطبيقات أداة حاسمة للمساعدة في إيصال رسالة حول طفل مفقود

وقالت لويز نيويل من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن التنبيهات في التطبيقات تعد أداة حاسمة للمساعدة في إيصال رسالة بسرعة حول طفل مفقود وغالبًا ما تؤدي إلى معلومات حيوية من الجمهور تساعد سلطات إنفاذ القانون على تحديد مكانهم.

وأضافت إن وجود منصة اجتماعية مرئية حقًا مثل إنستجرام على متن الطائرة مع إصدار مثل هذه التنبيهات يعد خبرًا رائعًا ، حيث يتم جلب حالات الأطفال المفقودين إلى جمهور أكبر وأكثر تنوعًا وبالتالي زيادة فرص العثور على طفل مفقود، وإذا كان لديك أي معلومات تتعلق بإنذار طفل مفقود، مهما كانت صغيرة، يجب عليك الاتصال بالشرطة على الفور باستخدام التفاصيل الواردة في رسالة التنبيه.