ميزة «إنستجرام» لمعرفة من شاهد ملفك الشخصي.. تقرير يوضح صحة ذلك

انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن تطبيق «إنستجرام» أطلق ميزة تتيح للمستخدمين معرفة من شاهد ملفه الشخصي على المنصة.

وقال موقع «sproutwired» إن هذه الشائعات أخافت العديد من مستخدمي التطبيق، الذين سخروا من الموضوع ولم يكونوا سعداء بها.

وأضاف أن هناك أحد مستخدمي الإنترنت كتب، «يُظهر Instagram الآن من دخل ملفك الشخصي وحتى يومنا هذا لن أقوم بتسجيل الدخول إلى ملف تعريف أي شخص مرة أخرى، شكرًا لك»، وعلق آخر: «إذا وضع Instagram وTwitter خيارًا لمعرفة من شاهد ملفك الشخصي ، فقم بإلغاء تثبيته».

نسبة كبيرة رفضت هذه الحيلة الجديدة

وبسبب دهشة المستخدمين، أجرت بوابة «BuzzFeed» استطلاع رأي يسأل عما إذا كانوا يريدون التحديث، اختار 86.8٪ من أصل 1500 صوت تقريبًا «لا».

كما أدت الشائعات إلى ظهور كلمة «Orkut» في التريندات والأخبار الأكثر شيوعا على تويتر بعد ظهر الخميس الماضي.

هل سيظهر Instagram من زار ملفك الشخصي؟

رغم كل الجدل الدائر حول هذا الموضوع، فإن الجواب لا، وحاول عدد من خبراء التكنولوجيا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم كل من «Techmundo» و«BuzzFeed» التواصل مع التعريف المسؤول عن Instagram وFacebook وWhatsApp، لكن لم يتلقوا أي رد، ولم تتخذ الشركة نفسها موقفا رسميًا بعد.

ويعد كشف من زار الملف الشخصي الخاص بك هو فضح لكل من يحاول الوصول لك ومتابعتك في الخفاء دون معرفتك، لذلك لا يرغب عدد كبير من الأشخاص في ذلك، بينما قد يرحب البعض الآخر بذلك لمعرفة الأشخاص المهتمين به ويرغبون في متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي.