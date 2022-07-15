ما هي صلاة التسابيح وكيفية صلاتها ومتى؟.. الإفتاء تجيب

يتساءل الكثير من المسلمين عن ماهي صلاة التسابيح وكيفية صلاتها ومتي؟ فهي الصلاة التي ورد فيها أنها مفرجة للكروب، فضلا عن أنها تساعد في التكفير عن الذنوب التي ارتكبها العبد، فضلا عن أن صلاة التسابيح، من شأنها أن تيسر كل عسير يواجه المصلي، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» كل ما يتعلق بصلاة التسابيح وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية.

ماهي صلاة التسابيح وكيفية صلاتها ومتي؟

وعن ماهي صلاة التسابيح وكيفية صلاتها ومتي؟ عدد ركعاتها 4 ركعات، ولكن دون تشهد في أوسطها، أي أن صلاة التسابيح تتم بتسليمة واحدة، هذا وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

ويجدر الإشارة إلى أنه في كل ركعة من ركعاتها الأربعة، يقوم المصلي بقراءة سورة الفاتحة وأي سورة أخرى يختارها المصلي ويفضل قراءتها، وبعد ذلك يقول المصلي وهو قائم، قبل الشروع في الركوع بعض تسبيحات وهي: «سبحان الله، الحمدلله، لا إله إلا الله، الله أكبر» ويقوم بتكرارها 15 مرة.

300 تسبيحة خلال صلاة التسابيح

وعن ماهي صلاة التسابيح وكيفية صلاتها ومتي؟ في السجود، على المصلي أن يردد تسبيح السجود المعتاد، وبعد الانتهاء منه لابد ان يردد هذا التسبيح: «سبحان الله، الحمدلله، لا إله إلا الله، الله أكبر» ويتم ترديده 10 مرات، وبعد الانتهاء منه، يقوم العبد برفع رأسه بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد ويبدأ في قول هذا التسبيح، وهو: «سبحان الله، الحمدلله، لا إله إلا الله، الله أكبر» 10 مرات أيضا.

وفي فتواها أوضحت دار الإفتاء أن المصلي يقوم برفع رأسه ويجلس جلسة القرفصاء كاستراحة خفيفة بين خطوتي السجود والقيام، وخلالها يردد: «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، تتم هذه الخطوات في كل ركعة من الأربعة، بالتالي يكون المصلي قد ردد هذه التسابيح 300 مرة.