فندق العلمين يثير جدلا على السوشيال ميديا.. مصيف الأسبوع بـ مليون جنيه

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور عن أسعار فندق بالعلمين في الساحل الشمالي، وأسعاره المبالغ فيها والتي تداول أنها تصل مليون جنيه، للإقامة في الفندق لمدة أسبوع واحد فقط، مما شد انتباه المواطنين على المواقع المختلفة، والتساؤلات حول السعر المبالغ فيه، والإمكانات والأسباب التي من شأنها رفع سعر الإقامة في الفندق ليكون أغلى فندق في مصر خلال موسم الصيف.

أين يقع فندق العلمين؟

ويقع فندق العلمين في الساحل الشمالي في منطقة سيدي عبدالرحمن بأحد المنتجعات السياحية، وجرى تجديده بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، وافتتاحه منذ عدة سنوات من خلال وزيرة السياحة السابقة رانيا المشاط، ويعد من أبرز وأشهر الفنادق في الساحل الشمالي.

مقومات فندق العلمين

ويستقبل فندق العلمين المشاهير من نجوم الفن وكرة القدم وأمراء من مختلف دول الخليج للاستمتاع بالمصيف خلال موسم الصيف، وحول الإقامة به بمبلغ مليون جنيه، يجري حساب الإقامة به طبقا نوع الإقامة من غرف أو جناح أو الفيلات الكبيرة التي تستوعب أسر وعائلة كاملة، بجانب المصروفات والطلبات التي يحتاجها العميل خلال فترة الإقامة بالفندق.

ويقترب فندق العلمين من مطار العلمين الدولي والذي يبعد عنه دقائق معدودة، كما يقع بالقرب من طريق العلمين وادي النطرون، مما يسهل خدمة التنقل والسفر من خارج مصر إلى الفندق، والقدوم من القاهرة إلى الساحل في وقت قصير.

ويقبل السائحون الأجانب والعرب ورجال الأعمال على الفنادق المجهزة بأحدث الإمكانات في الساحل الشمالي للإقامة بها خلال موسم الصيف، للموقع المتميز الذي يحتله وتوافر جميع وسائل الراحة والترفيهية من الملاعب المختلفة بجانب الخدمات العالية.