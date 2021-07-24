اسعار فندق العلمين الساحل الشمالي.. الأسبوع بـ245 ألف جنيه

ترتفع أسعار فندق العلمين الساحل الشمالي خلال شهري يوليو وأغسطس، في ظل الإقبال الكبير على الحجوزات في الفندق الواقع بمنتجع مراسي سيدى عبد الرحمن في الساحل الشمالي، في ذروة موسم صيف 2021.

وعلى الرغم من الارتفاع النسبي لأسعار الإقامة في الفندق والمنشآت السياحية التابعة له، إلا أن فيلات الفندق كاملة العدد خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل المميزات الكبيرة التي تتمتع بها، حيث يهرب المصطافون من مختلف المدن والمحافظات للاستمتاع بالمصيف في الساحل الشمالي، حيث الهواء والبحر والطقس الساحلي المعتدل، الذي يجذب الرواد من كل مكان من داخل وخارج مصر.

أسعار فندق العلمين الساحل الشمالي.. الليلة بـ35 ألف جنية

وتوجد فيلات وغرف في فندق العلمين بأسعار مختلفة، حيث تبلغ أسعار فندق العلمين للفيلا 35 ألف جنية في الليلة الواحدة، حسب مدير الفندق، الذي طلب عدم ذكر اسمه، وفي الأسبوع يبلغ سعرها لمدة 7 أيام، 245 ألف جنيه.

وتتضمن الفيلا 7 غرف، وعدد 5 حمام، وجاكوزى، وباركينج خاص، وحمام سباحة، وتطل مباشرة على البحر، وتتسع لـ14 شخصاً، وتقبل عليها الأسر والعائلات الكبيرة، بينما توجد غرف في فندق العلمين، يبدأ سعر الغرفة الصغيرة بـ3500 جنيه في الليلة الواحدة، ويرتفع سعرها حسب عدد الأسرة والتجهيزات.

أسعار فندق العلمين الساحل الشمالي.. مصيف الأثرياء والمشاهير

وتعد مصايف الساحل الشمالي مصايف الأثرياء والمشاهير من الممثلين والمطربين، ورجال الأعمال وأمراء الخليج، خاصة المنتجعات والفنادق السياحية الكبيرة، والتي تجتذب العديد منهم، وكان آخرهم اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، والفنانين محمد رمضان، وعمرو دياب، وتامر حسنى، وفيفي عبدة، وروبي، وحكيم، وحمو بيكا، وغيرهم من رواد الساحل الشمالي بمختلف الفنادق والقرى السياحية.

كما يتمتع الساحل بدور العرض السينمائية والمولات التجارية، وينظم به الحفلات لكبار المطربين، ويوجد به مطاعم شهير وتوكيلات محلات تجارية عالمية وسهرات ورحلات لليخوت، وألعاب مائية وخدمات على مدار الـ24 ساعة، في ظل الأمن والأمان الذى يتميز به.