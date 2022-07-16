أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16-7-2022 مقابل الجنيه المصري

تشهد أسعار العملات عمليات بحث كبيرة من المواطنين سواء كان الدولار أو اليورو أو الريال السعودي أو غيرها، وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك لآخر باستمرار، مما يجعل عمليات البحث تزداد عليها بشكل مستمر.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية مثل مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 16 يوليو على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.25 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء، أما البنك الأهلي المصري فبلغ به سعر اليورو نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء، وبلغ اليوم سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.83 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو 5.02 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي 22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس لنحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع.