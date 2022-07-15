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انهيار تاريخي.. سعر اليورو يتراجع أمام الدولار لأول مرة منذ 20 عاما

كتب:

منى صلاح
09:43 ص | الجمعة 15 يوليو 2022
اليورو يهبط أدنى الدولار لأول مرة في التاريخ

اليورو يهبط أدنى الدولار لأول مرة في التاريخ

يواصل سعر اليورو تراجعه أمام الدولار الأمريكي الذي يحالفه الحظ بصعود قوي بدعم من توقعات المستثمرين بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على العملة الأمريكية خلال اجتماعه هذا الشهر بنسبة تتراوح بين 75 إلى 100 نقطة أساس.

مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى الـ 109

ووفقا لـ «تريدينج إيكونوميكس»، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى الـ 109، على خلفية إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو 2022، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

توقعات برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي

أشارت بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو الماضي، إلى مواصلة الأسعار الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 40 عاما، ما يزيد احتمالية رفع الفائدة على الدولار، وبالتالي توجه المستثمرين بكثافة نحو العملة الخضراء.

وتابعت تريدينج إيكونوميكس، «يتجه المستثمرون بقوة لشراء الدولار الأمريكي آملين في عوائد مرتفعة، تزامنا مع مخاوف التضخم والركود المحتملين، لتشهد العملة الخضراء شراء مكثف بالأسواق العالمية».

«اليورو» يواصل التراجع أمام «الدولار»

أمام الدولار الأمريكي، يواصل اليورو التراجع إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا ليتداول أدنى العملة الخضراء، ما يعد المرة الأولى منذ 20 عاما التي تشهد فيها عملة أوروبا الموحدة هذه الخسائر بضغوط من التوترات السياسية والحرب الأوكرانية وانحسار إمدادات الغاز الروسية، بجانب أزمة التضخم العالمية.

وأمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو، دعمت الأوضاع السياسية في أوروبا تفوق الدولار على نظيره أمس، وذلك بعد أن فاز تحالف دراجي الواسع في تصويت بالثقة في مجلس الشيوخ.

«دراجي» يهدد بتقديم استقالته

فيما أوضحت «تريدينج إيكونوميكس»، أنَّ إعلان رئيس وزراء إيطاليا، دراجي، تقديم استقالته، تسبب في حالة إرباك للأسواق الأوروبية نتيجة التخوف من عدم الاستقرار السياسي التي تلقي بظلالها على الاستثمار، ما ضغط على اليورو.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.