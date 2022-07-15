خطوة بخطوة.. إزاي تجري مكالمة فيديو عبر تطبيق واتس آب؟

الكثير لا يعلم أن تطبيق واتس آب مليء بالمزايا والخدمات التي يقدمها لمستخدميه، ضمن هذه الخدمات إمكانية إجراء مكالمات الفيديو عبر التطبيق، لكن بشرط أن يكون المستخدم متصلا بخدمات الواي فاي.

إجراء مكالمة الفيديو عبر فتح دردشة واتس آب

وبخطوات بسيطة يمكن للمستخدم إجراء مالكة الفيديو عبر فتح دردشة واتس آب مع الشخص الذي تريد إجراء مكالمة فيديو معه، ثم انقر على مكالمة فيديو، أو افتح واتس آب، ثم انقر على شاشة المكالمات «مكالمة جديدة»، وابحث عن جهة الاتصال التي تريد إجراء مكالمة فيديو معها، ثم انقر على مكالمة فيديو.

وبحسب ما أعلنه تطبيق واتس آب يمكن أن يتم استقبال مكالمة فيديو إذا كان هاتفك مغلقًا، فسترة على شاشتك الإشعار مكالمة فيديو عبر واتس آب، وعندما يتصل بك شخص عبر الفيديو، ويمكنك حينها إجراء ما يلي، اسحب إلى الأعلى للقبول، اسحب إلى الأعلى للرفض، واسحب إلى الأعلى للرد لرفض المكالمة مع توجيه رسالة سريعة، وإذا لم يكن هاتفك مقفلاً، فسيظهر على الشاشة الإشعار مكالمة فيديو واردة عندما يحاول شخص إجراء مكالمة فيديو معك، ويمكنك حينها النقر على رفض أو رد.

الانتقال من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو والعكس

يمكن أيضا أن يتم الانتقال من مكالمة فيديو إلى مكالمة صوتية أثناء اشتراكك في مكالمة فيديو، يتم ذلك عبر النقر على على إيقاف الفيديو، وسيصل إشعار بإيقاف الفيديو إلى الطرف الآخر الذي تجري معه مكالمة الفيديو، يتم الانتقال إلى مكالمة صوتية بمجرد أن يوقف الطرف الآخر الفيديو.

الانتقال من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو

أما إذا أردت الانتقال من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو أثناء اشتراكك في مكالمة صوتية، انقر على مكالمة فيديو والانتقال، وسوف يرى الطرف الآخر طلبًا يشير إلى أنك تعرض عليه الانتقال إلى مكالمة فيديو حيث يمكنه قبول الانتقال إلى مكالمة الفيديو أو رفض ذلك.

وحتي تكون المكالمة ناجحة على واتس آب تأكد من أن لديك اتصالاً قويًا بالإنترنت أنت وجهات اتصالك عند إجراء مكالمات فيديو جماعية أو تلقِّيها، فجودة مكالمة الفيديو تتحدد بناءً على جودة الاتصال بالإنترنت لدى المشارك صاحب أضعف اتصال بالإنترنت.